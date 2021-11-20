ДТЕК привіз до України перше судно з американським вугіллям

ДТЕК домовився з міжнародними постачальниками про імпорт вугілля / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні до України прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден із вугіллям із США та Колумбії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як зазначається, судно класу "Панамакс" причалило в порту "Південний" і призначене для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго", які тривалий час відчувають гострий дефіцит палива. Обсяг першого постачання становив 60,5 тис. т.

"Попри надскладні умови в енергетиці, ми мобілізували увесь наявний ресурс для підготовки до опалювального сезону. До речі, ми не вперше підтримуємо державну генерацію та стабільність української енергосистеми. У жовтні екстрено відвантажили "Центренерго" та "Донбасенерго" близько 50 тис. т власного вугілля. Це було зроблено для недопущення їхньої зупинки. Крім відвантаження палива, допомагаємо і максимальними потужностями наших ТЕС. Наприклад, з 28,5 усіх працюючих у п’ятницю блоків ТЕС наших було 25", – розповів генеральний директор ДПЕК Енерго Ільдар Салєєв.

За даними компанії, на сьогодні ДТЕК домовився з міжнародними постачальниками про імпорт до України 7 суднових партій із вугіллям. З них 5 поставок з вугіллям із США та 2 поставки – з Колумбії.

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Обсяг кожної суднової партії становить від 40 до 75 тис. т. Сумарний обсяг договірних поставок, передбачених для покриття потреб українських ТЕС, становить майже 470 тис. т.

Очікується, що всі суднові партії прибудуть до України протягом листопада 2021 – січня 2022 року. Наступна партія очікується наприкінці листопада, 4 – у грудні та 1 – у січні. Усі вони призначені для потреб ТЕС ДТЕК Енерго.

На сьогодні, повідомили в компанії, загальний обсяг вже законтрактованого газового вугілля з Польщі, США та Казахстану становив близько 0,9 млн т. У вересні-жовтні ДПЕК Енерго було всього імпортовано понад 356 тис. т вугілля.

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Нагадаємо, після нещодавньої зупинки імпорту електроенергії з Білорусі дефіцит в українській системі покривала НАЕК "Енергоатом", яка запустила 14-й атомний блок та ДТЕК. У роботі останньої у п'ятницю перебувало 25 теплових блоків, які покривали пікове навантаження.

Водночас в енергосистемі працювало лише 3 із 23 блоків державних ТЕС, ще пів блоку давала Слов'янська ТЕС "Донбасенерго". Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Вугілля для ТЕС

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна чекає на 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

"Крім нашого українського вугілля буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечить потребу енергетичного сектору до кінця року", – підкреслив президент України Володимир Зеленський.

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