Дым видно за километры: в Харькове уже пять часов горит столярный цех (фото, видео)

Локализовать пожар удалось / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 3 октября, в Харькове загорелся столярный цех. Здание сгорело до тла. Огонь перекинулся на четыре машины, которые стояли рядом.

Версия пожара

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания, которое случилось ночью. Всего сгорела площадь около 500 квадратных метров.

Реклама

Спасатели уже пять часов пытаются справиться с возгоранием. Локализовать пожар удалось, но еще проявляются отдельные очаги. Пострадавших нету.

Читайте также: Двое мужчин в Днепре погибли в результате пожара

С начала года более 50 тысяч пожаров

Реклама

С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Ранее мы писали:

В Самарском районе города Днепра 2 октября произошел пожар на улице Чехова садового общества "Энергетик". До прибытия подразделений ДСНС соседи вынесли из квартиры двух мужчин без сознания и самостоятельно ликвидировали возгорание.

В столице в пятницу, 1 октября, поднялся черный дым над зданием Киевской инженерной гимназии, находящейся на ул. Княжий Затон, 12а. В учебном заведении провели эвакуацию – на улицу вывели 1500 учеников.