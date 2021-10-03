Дим видно за кілометри: в Харкові вже п'ять годин горить столярний цех (фото, відео)

Локалізувати пожежу вдалося / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 3 жовтня, в Харкові загорівся столярний цех. Будівля згоріла до тла. Вогонь перекинувся на чотири машини, що стоять поруч.

Версія пожежі

Попередньо, пожежа сталася через коротке замикання, яке сталося вночі. Всього згоріла площа близько 500 квадратних метрів.

Реклама

Рятувальники вже п'ять годин намагаються впоратися із загорянням. Локалізувати пожежу вдалося, але ще проявляються окремі осередки. Постраждалих немає.

Читайте також: Двоє чоловіків у Дніпрі загинули в результаті пожежі

З початку року більше 50 тисяч пожеж

Реклама

З початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 людини загинули, 986 постраждали. Найбільше загорянь – 19 774 – було в житлових секторах.

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

Раніше ми писали:

У Самарському районі міста Днепр 2 жовтня сталася пожежа на вулиці Чехова садового товариства "Енергетик". До прибуття підрозділів ДСНС, сусіди винесли з квартири двох чоловіків без свідомості і самостійно ліквідували загоряння.

У столиці в п'ятницю, 1 жовтня, піднявся чорний дим над будівлею Київської інженерної гімназії, що знаходиться на Княжий Затон, 12А. У навчальному закладі провели евакуацію – на вулицю вивели 1500 учнів.