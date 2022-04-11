Экс-нардеп Береза устроил скандал из-за вручения ему повестки в армию (видео)

К Бориславу Березе пришли домой с повесткой в армию. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывший народный депутат Борислав Береза устроил скандал, когда к нему домой пришли люди в военной форме, чтобы вручить повестку. В результате он вызвал полицию и позвонил знакомому для консультации по поводу того, что делать.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Карточный Офис".
На записи можно увидеть, что Береза отказывается подписывать повестку в военкомат. Из-за этого он вызвал правоохранителей и сказал, что будет дожидаться их, так как сомневается, что к нему пришли люди именно из военкомата.
Позже бывший нардеп на своей странице в Facebook сообщил, что 11 апреля он все-таки явился в военкомат по месту жительства.
"Сам пришел. Отметился. А здесь, в военкомате, никто о повестке для меня ничего не знает. Несмотря на то, что у меня нет военной специальности, я готов приобщиться к ВСУ. Потому и пришел сегодня", – заявил Береза.
Борислав Береза пришел в военкомат. Фото: Facebook/Борислав Береза
СБУ задержала нардепа Шевченко при попытке покинуть Украину
При попытке пересечения границы с Польшей задержали народного депутата Евгения Шевченко. Эту информацию "Сегодня" подтвердили в украинских силовых структурах.
По предварительной информации, сотрудники Службы безопасности Украины доставили его в Киев.
Кроме этого, напоминаем, что украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.