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Сбежали из Украины: Данилов сдал депутатов в особняках за границей

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 13:28
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Не все депутаты готовы защищать Украину от российского агрессора
/ Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день не все депутаты Верховной Рады Украины вернулись в страну.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24", отвечая на вопрос, могут ли выезжать народные депутаты за границу во время чрезвычайного положения без разрешения президента Украины.

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"Немного странно"

"Насколько я понимаю, президент вообще не руководит депутатами Верховной Рады – это отдельный институт, ветвь власти. На сегодняшний день не все депутаты Верховной Рады вернулись в Украину. И немного странно, потому что они должны работать в стенах, принимать соответствующие законы и решения", – отметил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. / Фото: Украинская правда

Также он рассказал, где находятся эти нардепы:

"Они сегодня находятся... Ну, кто где. Подавляющее, насколько я понимаю, большинство находится в своих имениях в Каннах или других, скажем так, известных всему миру городах".

Отдельно секретарь СНБО затронул тему санкций:

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"Вчера очень мощные санкции приняли Евросоюз и США, Великобритания. Мы думаем, что они не должны на этом останавливаться. Было бы хорошо, если бы они приняли такое решение в отношении этих людей. Кстати, Франция должна была принять решение по всем этим Сен-Тропе – очень много там мест на Лазурном берегу, чтобы там уже они не отдыхали. Потому что если они принимают решение о том, что нас могут убивать и отдыхать на таких курортах, то я не знаю".

Обострение ситуации

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку действиям России и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет выполнять ультиматум, который 22 февраля озвучил президент РФ Владимир Путин. Одним из требований хозяина Кремля было признание Украиной результатов псевдореферендума в Крыму о вхождении в состав России.

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