Экс-сотрудник ГСЧС создал банду и торговал оружием на Львовщине

Во Львовской области накрыли банду, которая торговала оружием. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области разоблачили банду, которая организовала нелегальный бизнес на продажи оружия, боеприпасов и ртути. Среди преступников бывший руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и местное издание ZAXID.NET.

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Злоумышленники устроили торговлю в Дрогобычском районе. Банда более двух месяцев регулярно продавала запрещенные вещества.

Кроме того, ртуть планировали продать за границу. Ее используют для изготовления бомб, а также как яд.

Задержание и 25 кг ртути

Одного из торговцев взяли с поличным, при продаже пистолета и патронов за 2 тысячи долларов. Также он продавал полкилограмма ртути.

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Затем задержали еще двух сообщников. Все они – жители Закарпатской области. Среди них – бывший работник ГСЧС и человек, который отсидел в тюрьме.

Далее правоохранители провели обыски в домах подозреваемых и изъяли:

более 200 боеприпасов к огнестрельному оружию,

оружие,

25 кг вещества визуально похожей на металлическую ртуть.

Наказание злоумышленникам

Сейчас открыто производство по статьям Уголовного кодекса о незаконном хранении оружия (за это можно получить до 7 лет тюрьмы) и незаконном хранении с целью сбыта ядовитых веществ (можно получить до 5 лет тюрьмы).

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Организатору уже сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений, его арестовали. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз и сообщения о подозрении другим участникам группы.

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