Экс-сотрудник ГСЧС создал банду и торговал оружием на Львовщине

Во Львовской области накрыли банду, которая торговала оружием. / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львовской области разоблачили банду, которая организовала нелегальный бизнес на продажи оружия, боеприпасов и ртути. Среди преступников бывший руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и местное издание ZAXID.NET.
Злоумышленники устроили торговлю в Дрогобычском районе. Банда более двух месяцев регулярно продавала запрещенные вещества.
Кроме того, ртуть планировали продать за границу. Ее используют для изготовления бомб, а также как яд.
Задержание и 25 кг ртути
Одного из торговцев взяли с поличным, при продаже пистолета и патронов за 2 тысячи долларов. Также он продавал полкилограмма ртути.
Затем задержали еще двух сообщников. Все они – жители Закарпатской области. Среди них – бывший работник ГСЧС и человек, который отсидел в тюрьме.
Далее правоохранители провели обыски в домах подозреваемых и изъяли:
- более 200 боеприпасов к огнестрельному оружию,
- оружие,
- 25 кг вещества визуально похожей на металлическую ртуть.
Наказание злоумышленникам
Сейчас открыто производство по статьям Уголовного кодекса о незаконном хранении оружия (за это можно получить до 7 лет тюрьмы) и незаконном хранении с целью сбыта ядовитых веществ (можно получить до 5 лет тюрьмы).
Организатору уже сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений, его арестовали. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз и сообщения о подозрении другим участникам группы.
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