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Екс-працівник ДСНС створив банду та торгував зброєю на Львівщині

Інна Собора
12 жовтня, 17:07
Під час обшуків, крім зброї та боєприпасів, у зловмисників знайшли 25 кілограм ртуті

У Львівській області накрили банду, яка торгувала зброєю. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області викрили банду, яка організувала нелегальний бізнес на продажі зброї, боєприпасів та ртуті. Серед злочинців колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури та місцеве видання ZAXID.NET.

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Зловмисники влаштували торгівлю у Дрогобицькому районі. Банда більше двох місяців регулярно продавала заборонені речовини.

Крім того, ртуть планували продати закордон. Її використовують для виготовлення бомб, а також як отруту.

Затримання і 25 кг ртуті

Одного з торговців взяли на гарячому, під час продажу пістолета та набоїв за 2 тисячі доларів. Також він продавав півкілограма ртуті.

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Потім затримали ще двох спільників. Всі вони – жителі Закарпатської області. Серед них – колишній працівник ДСНС та чоловік, який відсидів у в'язниці.

Далі правоохоронці провели обшуки в будинках підозрюваних та вилучили:

  • понад 200 бойових припасів до вогнепальної зброї,
  • зброю,
  • 25 кг речовини візуально схожої на металічну ртуть.

Покарання зловмисникам

Наразі відкрите провадження за статтями Кримінального кодексу щодо незаконного зберігання зброї (за це можна отримати до 7 років тюрьми) та незаконного зберігання з метою збуту отруйних речовин (можна отримати до 5 років тюрьми).

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Організатору уже повідомили про підозру у вчиненні вказаних злочинів, його арештували. Вирішується питання про призначення ряду експертиз та повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

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