Екс-працівник ДСНС створив банду та торгував зброєю на Львівщині

У Львівській області накрили банду, яка торгувала зброєю. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Львівській області викрили банду, яка організувала нелегальний бізнес на продажі зброї, боєприпасів та ртуті. Серед злочинців колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури та місцеве видання ZAXID.NET.
Зловмисники влаштували торгівлю у Дрогобицькому районі. Банда більше двох місяців регулярно продавала заборонені речовини.
Крім того, ртуть планували продати закордон. Її використовують для виготовлення бомб, а також як отруту.
Затримання і 25 кг ртуті
Одного з торговців взяли на гарячому, під час продажу пістолета та набоїв за 2 тисячі доларів. Також він продавав півкілограма ртуті.
Потім затримали ще двох спільників. Всі вони – жителі Закарпатської області. Серед них – колишній працівник ДСНС та чоловік, який відсидів у в'язниці.
Далі правоохоронці провели обшуки в будинках підозрюваних та вилучили:
- понад 200 бойових припасів до вогнепальної зброї,
- зброю,
- 25 кг речовини візуально схожої на металічну ртуть.
Покарання зловмисникам
Наразі відкрите провадження за статтями Кримінального кодексу щодо незаконного зберігання зброї (за це можна отримати до 7 років тюрьми) та незаконного зберігання з метою збуту отруйних речовин (можна отримати до 5 років тюрьми).
Організатору уже повідомили про підозру у вчиненні вказаних злочинів, його арештували. Вирішується питання про призначення ряду експертиз та повідомлення про підозру іншим учасникам групи.
Раніше ми писали:
- У Кривому Розі перехожі знайшли ртуть просто неба на вулиці, а саме на вулиці Соборності. Рятувальники зібрали ртуть у герметичну посудину.
- Близько тисячі ламп із ртуттю просто неба виявили в лісосмузі під Львовом. Звалище знайшли місцеві жителі й зчинили галас у соцмережах.