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В Кривому Розі посеред вулиці розлили кілограм ртуті (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
5 жовтня, 16:17
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Рятувальники зібрали ртуть у герметичну ємкість та проведели демеркуризацію з забрудненої поверхні
У Кривому Розі на вулиці знайшли більше кілограма ртуті.
У Кривому Розі на вулиці знайшли більше кілограма ртуті. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі перехожі знайшли ртуть просто неба посеред вулиці. Інцидент стався по вулиці Соборності.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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Рятувальникам зателефонував перехожий близько 10:30.

Після обстеження ділянки рятувальники виявили загалом 1100 грамів ртуті на ділянці близько 1 квадратного метру.

У засобах захисту органів дихання ртуть зібрали у герметичну ємкість та проведели демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину.

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Звідки взялася ртуть посеред вулиці – невідомо.

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Рятувальники зібрали ртуть на вулиці в Кривому Розі. Фото: ДСНС

Що робити, якщо розбився ртутний термометр?

Рятувальники нагадують, що треба зробити першочергово:

  • виведіть з приміщення всіх людей, насамперед, дітей, інвалідів, літніх людей;
  • відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;
  • максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть усі двері;
  • захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;
  • негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті забороняється.
  • вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);
  • зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;
  • утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-20 градусів для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;
  • вичистіть та промийте міцним, майже чорним, розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

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