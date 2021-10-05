В Кривому Розі посеред вулиці розлили кілограм ртуті (фото)

У Кривому Розі перехожі знайшли ртуть просто неба посеред вулиці. Інцидент стався по вулиці Соборності.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальникам зателефонував перехожий близько 10:30.
Після обстеження ділянки рятувальники виявили загалом 1100 грамів ртуті на ділянці близько 1 квадратного метру.
У засобах захисту органів дихання ртуть зібрали у герметичну ємкість та проведели демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину.
Звідки взялася ртуть посеред вулиці – невідомо.
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Рятувальники зібрали ртуть на вулиці в Кривому Розі. Фото: ДСНС
Що робити, якщо розбився ртутний термометр?
Рятувальники нагадують, що треба зробити першочергово:
- виведіть з приміщення всіх людей, насамперед, дітей, інвалідів, літніх людей;
- відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;
- максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть усі двері;
- захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;
- негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті забороняється.
- вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);
- зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;
- утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-20 градусів для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;
- вичистіть та промийте міцним, майже чорним, розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.
Раніше ми писали:
- У Львові на залізничному вокзалі знайшли більше півкілограма ртуті. Де вона там взялася – не відомо.
- Близько тисячі ламп із ртуттю під відкритим небом виявили в лісосмузі під Львовом. Звалище виявили місцеві й підняли галас у соцмережах.