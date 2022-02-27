ЕС даст Украине боевые самолеты – Боррель

Украинскую армию обеспечат летальным оружием на сумму 450 млн евро / Коллаж "Сегодня"

Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, а также главы МИД Союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.

Об этом стало известно во время пресс-конференцию Борреля по итогам встречи глав МИД ЕС, пишет РБК-Украина.

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"Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.

"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", – уточнил глава дипломатии ЕС.

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Как "тысячу Зеленского" потратить на помощь армии

За средства "єПідтримки" можно помочь финансово украинской армии. Средства можно перечислить в несколько кликов благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone. Для этого нужно:

Перейти в Portmone по ссылке. Ввести сумму, которую хотите внести в поддержку военных. Оплатить картой "єПідтримка". Перевод без комиссии.

Эти средства ориентированы на поддержку украинской армии и поступят в фонд "Повернись живим".

Также перевести средства с "єПідтримки" в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и monobank.

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