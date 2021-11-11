Еще одна страна ЕС открыла границы для Украины: куда можно лететь

Требования для перелета распространяются на граждан от 18 лет / Коллаж "Сегодня"

На днях Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Несколько стран Европейского Союза сохранили возможность въезда для украинцев. Также к этому списку присоединилась и Швеция.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Подробности

Чтобы въехать в Швецию украинцам нужно иметь:

цифровой COVID-сертификат Украины,

отрицательный результат ПЦР-теста сделанные за 72 часа до прибытия.

Эти требования распространяются на граждан от 18 лет.

Какие страны ЕС сохранили возможность для путешествий украинцев

Уже десять стран ЕСсохранили возможности для путешествий украинцев:

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Дания,

Чехия,

Нидерладны,

Хорватия,

Эстония,

Кипр.

"МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше", – пишет Дмитрий Кулеба.

Для ЕС Украина больше не в "зеленой зоне"

Согласно решению ЕС, теперь для украинцев рекомендуют закрыть границы, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Однако каждая страна Евросоюза сама решает, запрещать ли въезд туристов из нашей страны полностью, делать исключения для вакцинированных (и какими вакцинами) или же для тех, кто предоставит ПЦР-тест.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уже объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу нужно проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.

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