Еще одну область переводят в красную зону карантина

В Сумской области ужесточают карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще в одной области устанавливают красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса. Карантин усиливают в Сумской области.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.

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Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", – говорится в сообщении.

Там применят ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

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Ограничения красной зоны

Запрещены:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Кто входит в красную зону:

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Херсонская область

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Винницкая

Кировоградская

Закарпатская

Полтавская

Киевская

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