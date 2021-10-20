Ще одну область переводять в "червону зону" карантину

В Сумській області посилюють карантин. / Фото: Колаж: Сьогодні
Ще в одній області встановлюють "червоний" рівень епідемічної небезпеки через коронавірус. Карантин посилюють у Сумській області.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram.
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", – йдеться в повідомленні.
Там застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Обмеження "червоної зони"
Заборонені:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
У "червоній зоні" дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.
Хто входить у "червону зону"
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Херсонська область
Які області України досі в "жовтій зоні"?
Станом на ранок 20 жовтня в Україні знову розширилася "помаранчева зона" карантину. Тепер їй відповідають 14 областей та Київ. У жовтій зоні лишаються:
- Вінницька
- Кіровоградська
- Закарпатська
- Полтавська
- Київська
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.
Раніше ми писали:
- Івано-Франківська область наближається до "червоної карантинної зони".
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