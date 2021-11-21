Есть смертельная угроза? Врач объяснила, почему нельзя пропускать вторую COVID-прививку

Отказ от второй прививки против коронавируса может привести к смерти. / Фото: Коллаж: Сегодня

Отказ от второй прививки против коронавируса может иметь опасные последствия. Возрастают риски тяжелого течения заболевания и даже смерти.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко Обозревателю.

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Как пояснила врач, если человек не болел коронавирусом и получил лишь первую дозу вакцины, уровень антител стремительно падает примерно через месяц.

" Если мы не будем поддерживать уровень антител, соответственно, вакцина сработала вхолостую ", – заявила она.

"После первой дозы антитела выработались, но спустя какое-то время они утилизируются и выводятся из организма. Уровень иммуноглобулинов G в среднем начинает уменьшаться спустя 3-4 недели. У кого-то они могут задерживаться, у кого-то – выводиться немного быстрее, в зависимости от иммунной системы, от фагоцитоза, от выделительных функций организма, но в среднем это месяц", объяснила Бондаренко.

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В этом контексте она подчеркнула: если человек не успел сделать вторую дозу вовремя, необходимо сделать ее как можно быстрее.

Вторая доза обязательно должна быть

Пусть даже с небольшой отсрочкой. Однако в таком случае не всегда можно рассчитывать на получение максимальной защиты от коронавируса. Перед второй дозой можно проанализировать уровень иммуноглобулина G.

"Лучше сделать вторую дозу как можно быстрее по истечении срока. Если человек "проснулся" через два месяца, через три, пусть все равно вводит вторую дозу", – посоветовала доктор.

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Одна доза приравнивается к отсутствию вакцинации

"Если человек получил первую дозу и через полгода столкнулся с коронавирусной инфекцией, то, вероятнее всего, у него будет такой же риск, как у непривитого. Если он столкнется через месяц или два, возможно, какая-то защита еще будет. Но прогнозировать никто не может. Это гадание на кофейной гуще" , – подчеркнула Бондаренко.

Она добавила, что "лучше поступать так, как рекомендует Минздрав, не пропускать прививки и следовать инструкциям к вакцинам".

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