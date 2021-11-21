COVID-волна отступает. За сутки в Украине обнаружили более 10 тыс. больных

За все время пандемии в Украине заболело – 3 332 943 человека, умерло – 81 272 человека

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные / Фото: Коллаж: Сегодня

​​За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99)

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

Также за прошлые сутки:

госпитализировано – 4 048 человек;

летальных исходов – 377;

выздоровело – 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 559 случаев;

Винницкая область – 499 случаев;

Волынская область – 302 случая;

Днепропетровская область – 1242 случая;

Донецкая область – 416 случаев;

Житомирская область – 452 случая;

Закарпатская область – 289 случаев;

Запорожская область – 653 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область – 519 случаев;

Кировоградская область – 196 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 693 случая;

Одесская область – 655 случаев;

Полтавская область – 361 случай;

Ровенская область – 279 случаев;

Сумская область – 451 случай;

Тернопольская область – 297 случаев;

Харьковская область – 284 случая;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 598 случаев;

Черкасская область – 260 случаев;

Черновицкая область – 158 случаев;

Черниговская область – 408 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ранее мы писали: