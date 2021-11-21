COVID-волна отступает. За сутки в Украине обнаружили более 10 тыс. больных

За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99)
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Также за прошлые сутки:
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- госпитализировано – 4 048 человек;
- летальных исходов – 377;
- выздоровело – 14 450 человек.
За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 559 случаев;
- Винницкая область – 499 случаев;
- Волынская область – 302 случая;
- Днепропетровская область – 1242 случая;
- Донецкая область – 416 случаев;
- Житомирская область – 452 случая;
- Закарпатская область – 289 случаев;
- Запорожская область – 653 случая;
- Ивано-Франковская область – 543 случая;
- Киевская область – 519 случаев;
- Кировоградская область – 196 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Львовская область – 288 случаев;
- Николаевская область – 693 случая;
- Одесская область – 655 случаев;
- Полтавская область – 361 случай;
- Ровенская область – 279 случаев;
- Сумская область – 451 случай;
- Тернопольская область – 297 случаев;
- Харьковская область – 284 случая;
- Херсонская область – 191 случай;
- Хмельницкая область – 598 случаев;
- Черкасская область – 260 случаев;
- Черновицкая область – 158 случаев;
- Черниговская область – 408 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Ранее мы писали:
- На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты , или же имеют настоящие, но прививку не делали.
- В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.