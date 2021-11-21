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СЬОГОДНІ Новини України

COVID-хвиля відступає. За добу в Україні виявили понад 10 тис. хворих

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
21 листопада, 08:18
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 332 943 особи, померло – 81 272 людини
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані / Фото: Колаж: Сьогодні

​​За добу 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 894, медпрацівників – 99)

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 048 осіб;
  • летальних випадків – 377;
  • одужало – 14 450 осіб.

За весь час пандемії в Україні проведено 15 542 112 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 559 випадків;
  • Вінницька область – 499 випадків;
  • Волинська область – 302 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1242 випадки;
  • Донецька область – 416 випадків;
  • Житомирська область – 452 випадки;
  • Закарпатська область – 289 випадків;
  • Запорізька область – 653 випадки;
  • Івано-Франківська область – 543 випадки;
  • Київська область – 519 випадків;
  • Кіровоградська область – 196 випадків;
  • Луганська область – 42 випадки;
  • Львівська область – 288 випадків;
  • Миколаївська область – 693 випадки;
  • Одеська область – 655 випадків;
  • Полтавська область – 361 випадок;
  • Рівненська область – 279 випадків;
  • Сумська область – 451 випадок;
  • Тернопільська область – 297 випадків;
  • Харківська область – 284 випадки;
  • Херсонська область – 191 випадок;
  • Хмельницька область – 598 випадків;
  • Черкаська область – 260 випадків;
  • Чернівецька область – 158 випадків;
  • Чернігівська область – 408 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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