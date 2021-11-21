COVID-хвиля відступає. За добу в Україні виявили понад 10 тис. хворих

За добу 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 894, медпрацівників – 99)
Про це пише прес-служба МОЗ.
Також за минулу добу:
Далі по темі
- госпіталізовано – 4 048 осіб;
- летальних випадків – 377;
- одужало – 14 450 осіб.
За весь час пандемії в Україні проведено 15 542 112 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 559 випадків;
- Вінницька область – 499 випадків;
- Волинська область – 302 випадки;
- Дніпропетровська область – 1242 випадки;
- Донецька область – 416 випадків;
- Житомирська область – 452 випадки;
- Закарпатська область – 289 випадків;
- Запорізька область – 653 випадки;
- Івано-Франківська область – 543 випадки;
- Київська область – 519 випадків;
- Кіровоградська область – 196 випадків;
- Луганська область – 42 випадки;
- Львівська область – 288 випадків;
- Миколаївська область – 693 випадки;
- Одеська область – 655 випадків;
- Полтавська область – 361 випадок;
- Рівненська область – 279 випадків;
- Сумська область – 451 випадок;
- Тернопільська область – 297 випадків;
- Харківська область – 284 випадки;
- Херсонська область – 191 випадок;
- Хмельницька область – 598 випадків;
- Черкаська область – 260 випадків;
- Чернівецька область – 158 випадків;
- Чернігівська область – 408 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- На Закарпатті придумали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати, або мають справжні, але щеплення не робили.
- В Україні противники вакцинації в мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.