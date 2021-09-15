Есть три направления. Гордон о возможном вторжении России в Украину

Гордон сомневается, что РФ пойдет в наступление. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон оценил вероятность масштабного нападения России на Украину и назвал три направления, откуда могли бы вторгнуться оккупанты.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, ссылаясь на свои источники, Россия если и будет наступать, то использует три направления.

"С направления гомельско-черниговского, то есть с Беларуси, и это кратчайший путь на Киев. Со стороны оккупированного Донбасса и со стороны оккупированного Крыма. Россия может наступать с трех направлений одновременно", – сказал Гордон.

Но журналист сомневается, что Путин решится на прямое вторжение в Украину.

"Мне так кажется, но я могу ошибаться. Что у него в голове – знает только он, и то не всегда … Это маловероятное развитие событий, надо быть самоубийцей, чтобы пойти так. Но с другой стороны, перед нападением на Крым и Донбасс я бы так же сказал: надо быть самоубийцей, чтобы отнять у нас наши Крым и Донбасс", – подчеркнул Гордон.

Угроза нападения

Украина каждый год ближе к осени готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".

На учения в Беларусь съехалось огромное количество российских военных и задействуют сотни единиц техники: 200 тысяч солдат, танки, артиллерия, корабли, авиация, а белорусское направление одно из самых опасных для Украины, поскольку совсем недалеко Киев.

Также одним из главных направлений, откуда может ударить Россия, называют Крым. Там у оккупантов сосредоточены огромные силы, в том числе авиация и ракетные комплексы. Украинское военное руководство постоянно мониторит ситуацию и проводит учения.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021".

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.