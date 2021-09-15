Є три напрямки. Гордон про можливе вторгнення Росії в Україну

Гордон сумнівається, що РФ піде в наступ. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон оцінив ймовірність масштабного нападу Росії на Україну і назвав три напрямки, звідки могли б вторгнутися окупанти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, посилаючись на свої джерела, Росія якщо і буде наступати, то використає три напрямки.

"З напрямку гомельсько-чернігівського, тобто з Білорусі, і це найкоротший шлях на Київ. З боку окупованого Донбасу і з боку окупованого Криму. Росія може наступати з трьох напрямків одночасно", – сказав Гордон.

Але журналіст сумнівається, що Путін зважиться на пряме вторгнення в Україну.

"Мені так здається, але я можу помилятися. Що у нього в голові – знає тільки він, і то не завжди... Це малоймовірний розвиток подій, треба бути самогубцем, щоб піти так. Але з іншого боку, перед нападом на Крим і Донбас я б так само сказав: треба бути самогубцем, щоб відібрати у нас наші Крим і Донбас", – підкреслив Гордон.

Загроза нападу

Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".

На навчання у Білорусь з'їхалась величезна кількість російських військових та задіюють сотні одиниць техніки: 200 тисяч солдатів, танки, артилерія, кораблі, авіація, а білоруський напрям один із найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.

Також одним із головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор проводитиме основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.