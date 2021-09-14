Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Де очікувати можливе вторгнення військ РФ

Росія хоче позбавити Україну виходу до моря, заявив генерал СБУ Василь Вовк

На думку Вовка, загроза вторгнення РФ актуальна для півдня і сходу України. Фото: колаж "Сьогодні"

На цей момент російські війська, що знаходяться в Білорусі, не становлять загрози для України, але Москва виношує ідею вторгнення у вісім областей на сході та півдні України.

Таку думку висловив ексголова Слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк в ефірі телеканалу Україна 24.

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За словами експерта, угода на суму мільярд доларів на постачання російської зброї в Білорусь, укладена днями з Москвою, спрямована не проти України, а проти країн-членів НАТО.

"Я не бачу реальних загроз на сьогодні з боку Білорусі від Росії. Її не цікавлять ані Волинська, ані Рівненська область – це йти проти Західної України, ані Київська – це, вважай, замах на столицю, на всю Україну", – пояснив генерал.

Водночас Вовк зазначив, що в Кремлі все ще пам'ятають про так званий план "Новоросія", який передбачає окупацію відразу восьми областей. За його словами, він не був реалізований завдяки тому, що Україна у 2014 році відстояла Харків, Дніпро та Одесу.

За його словами, якщо відносини Москви і Києва будуть на такому ж поганому рівні, як сьогодні, не буде нічого робитися за Мінськими угодами – спроба їх виконувати або апгрейд, це може скінчитися реальною втратою територій на сході та півдні країни.

"Тому що ми розуміємо, які загрози чекають на Україну при їхньому виконанні також – то можете бути впевнені, ми маємо реальну загрозу через рік-два вторгнення російських військ саме у ці вісім областей – Харківську, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську і Одеську", – сказав Вовк.

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Таким чином, за словами генерала, Україна залишиться без морів.

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Ескалація після візиту Зеленського в США

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Про те, що обстановка на Донбасі погіршилася, повідомив і командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Обстановка на лінії зіткнення погіршилася. Відбуваються обстріли з мінометів, ворог застосовує протитанкові ракети, стрілецьку зброю, ведеться снайперський вогонь" , – сказав Наєв.

Загострення на Донбасі генерал пов'язує з політичними подіями.

"Ми бачимо, що ескалація пов'язана з візитом президента України Володимира Зеленського в США. Процес повністю керується з боку РФ" , – підкреслив командувач.

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