На навчаннях "Захід-2021" задіють 200 тисяч солдатів РФ: в Білорусі заявили про загрозу для України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко проводить гібридну війну поруч з державами ЄС: Латвією, Литвою і Польщею

Павло Латушко розповів про військові навчання в Росії та Білорусі / Фото: Минобороны РФ

На території Білорусі Росія розширює військову присутність – це є серйозною загрозою для незалежності та суверенітету як Білорусі, так і для суверенітету України.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр культури Білорусі (2009-2012 р), член президії координаційної ради Білорусі Павло Латушко.

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"Зараз ми бачимо проведення наймасштабніших навчань" Захід-2021 "... Там може знаходиться до 200 тисяч солдатів, офіцерів збройних сил Російської Федерації", – додав Латушко.

У вигляді навчань з'явилися два військово-бойових центру.

"Один з них в місті Гродно. Це зенітно-ракетні війська Росії. Друга навчальна база в Барановичах. Це авіаполк Су-30. Вони вже, як я розумію, знаходяться біля державного кордону Білорусі та України, в 70 км від кордону знаходиться місто Київ. Це дуже суттєва загроза для безпеки України", – додав Латушко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде уважно стежити за навчаннями Росії і Білорусі. Він закликав РФ виконати свої зобов'язання відповідно до Віденського документу.

Раніше раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор буде проводити основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".