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Главнокомандующий ВСУ: наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника

9 августа 2021 20:25

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

В Украине стартовали военные учения: будут подрывать корабли и отражать десант противника на Змеиный

Стартовали учения на острове Змеиный/Фото пресс-служба ВСУ/Коллаж "Сегодня"

Стартовали учения на острове Змеиный/Фото пресс-служба ВСУ/Коллаж "Сегодня"

Украинская армия готова отразить полномасштабное вторжение противника и отстоять критически важные объекты. Такое заявление сделал сегодня Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Валерий Залужный.

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Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

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"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", – сказал Валерий Залужный.

Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
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Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

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Соответствующее заявление Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный сделал на острове Змеиный, где дал старт командно-штабным учениям с привлечением командования объединенных сил и ВСУ. Учения пройдут до 13 августа на пяти полигонах и острове Змеиный.

Украинские военные отработают:

  • вопросы управления воинскими частями и подразделениями в ходе наступательной операции группировки войск в населенных пунктах;
  • практические действия с боевой стрельбой из различных артиллерийских систем, в том числе и реактивных;
  • стрельбу прямой наводкой и ракетными комплексами по бронированным объектам противника;
  • боевую стрельбу из различных артиллерийских систем;
  • отражение воздушного нападения противника;
  • авиационную поддержку наземных сил и обеспечение высадки тактического десанта комбинированным способом;
  • уничтожение средств воздушного нападения противника;
  • нанесение ударов по наземным объектам;
  • десантирования личного состава и грузов;
  • противодействие морскому десанту противника, уничтожение вражеских суден.

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Ситуация в регионе

Командно-штабные учения украинской армии начались одновременно с масштабными военными маневрами Вооруженных сил России. В отличие от ВСУ, россияне проводят свои ученияна оккупированных территориях Украины (полуостров Крым) и Грузии (Южная Осетия и Абхазия).

Сегодня же поддерживаемый Кремлем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Украину от каких-либо военных конфликтов с Россией. Во время пресс-конференции он заявил, что "любая попытка силой вернуть Донбасс закончится столкновением с Россией и трагедией для Украины".

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