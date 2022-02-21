"Это акт агрессии": реакция мира на фарс Путина с "Л/ДНР"

Мир в шоке от решения Кремля. Коллаж "Сегодня"

Мировое сообщество осуждает признание террористических организаций "Л/ДНР", некоторые страны уже требуют введения новых санкций против Москвы. Но по факту все идет по накатанной программе – очередные глубокие озабоченности.

Белый дом

"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, который запрещает инвестиции, торговлю и финансирование со стороны лиц США в, из или в так называемых регионах "ДНР" и "ЛНР" Украины. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины. В ближайшее время Государственный департамент и Казначейство получат дополнительную информацию. Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств. Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину".

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Я осуждаю решение России о признании "Л/ДНР". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия. Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать предлог для повторного вторжения в Украину. Союзники самым решительным образом призывают Россию избрать путь дипломатии и немедленно отказаться от масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

"Решение Путина признать две сепаратистские "республики" является явным нарушением международного права. Это грубое нарушение суверенитета и целостности Украины. Я поговорю с украинским президентом Зеленским и предложу ему поддержку Великобритании".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

"Признание независимости этих регионов демонстрирует решение России выбрать путь конфронтации вместо диалога. Этот шаг представляет дальнейшую атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины".

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" — это окончательный отказ от диалога и грубое нарушение международного права. Это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначным ответом в виде немедленных санкций. Это единственный язык, который понимает Путин. Я призываю к срочному созыву Европейского совета по этому вопросу".

Совместное заявление президента, премьера и главы парламента Латвии

"Принятое президентом РФ решение о признании независимости "Л/ДНР" является продолжением наступления на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которое началось в 2014 году с незаконного изменения границ в Европе. Россия стремится спровоцировать смену политического руководства и внешнеполитического курса Украины насильственными методами. Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество принять самые решительные меры, чтобы остановить российскую агрессию и предложить помощь Украине. Мы призываем международное сообщество к действию путем введения жестких экономических санкций против РФ и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины".

Глава МИД Швеции Анн Линде

"Решительно осуждаю признание Россией неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Грубое нарушение международного права и Минских соглашений".

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

"Грузия решительно осуждает "признание" Россией украинских Донецкой и Луганской областей, повторяя сценарий, приведший к оккупации 20% нашей территории. Грузия поддерживает вас, господин Зеленский, и поддерживает территориальную целостность Украины и мир".

Признание "Л/ДНР".

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально признать независимость этих образований. Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе в оборонной сфере.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором обсуждалось, должна ли Россия признавать независимость так называемых "Л/ДНР". Все его "подельники" высказались за незаконное решение, которое хозяин Кремля в результате и поддержал.