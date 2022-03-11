"Это преступление": командир самолета авиакомпании РФ публично осудил войну против Украины (видео)

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Командир самолета авиакомпании Российской Федерации "Победа" заявил пассажирам, что война в Украине является преступлением со стороны России.

Видео опубликовало у себя на странице Telegram "Зеркало недели".

Реклама

"Это преступление"

"Я считаю, что война с Украиной – это преступление. Я думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит и сделает все возможное, чтобы это остановить. Желательно прямо сейчас. Нам не нужна эта война!" – заявил пассажирам командир самолета.

Как отмечается, глава российского лоукостера "Победа" – один из первых, кто покинул Россию.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал, что президент России Владимир Путин планирует полный захват Донбасса и Причерноморья, поскольку блицкриг провалился.

Реклама

По его словам, россияне изменили тактику – они "пытаются уменьшить свои огромные потери и закрепиться на захваченной территории".

Читайте также: