"Це злочин": командир літака авіакомпанії РФ публічно засудив війну проти України (відео)

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Командир літака авіакомпанії Російської Федерації "Побєда" заявив пасажирам, що війна в Україні є злочином із боку Росії.

Відео опублікувало в себе на сторінці в Telegram "Дзеркало тижня".

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"Це злочин"

"Я вважаю, що війна з Україною – це злочин. Я думаю, що будь-який розсудливий громадянин мене підтримає і зробить усе можливе, щоб це зупинити. Бажано прямо зараз. Нам не потрібна ця війна!" – заявив пасажирам командир літака.

Як зазначається, глава російського лоукостера "Побєда" – один із перших, хто залишив Росію.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів, що президент Росії Володимир Путін планує повне захоплення Донбасу та Причорномор'я, оскільки бліцкриг провалився.

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За його словами, росіяни змінили тактику – вони "намагаються зменшити свої величезні втрати та закріпитися на захопленій території".

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