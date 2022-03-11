РФ хоче знищити Україну по частинах – Бутусов розкрив стратегію Путіна

Кремль намагається закріпитися на захопленій території

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін планує повне захоплення Донбасу та Причорномор'я, оскільки бліцкриг провалився.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

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"Стратегія Путіна: повне захоплення Донбасу та Причорномор'я. Стратегічний план Росії по знищенню України одним ударом та примушення народу та влади до капітуляції провалився. Навіть попри відсутність мобілізації та розгортання резервів та тероборони в Україні, армія та народ героїчно зупинили план ЗС РФ по швидкому оточенню Києва та Харківа та захопленню ключових адміністративних центрів. Але від плану повного знищення України Росія не відмовилась, тепер замість наступу повсюди Росія намагається реалізувати план знищення України по частинах", – пише журналіст.

За його словами, росіяни змінили тактику – вони "намагаються зменшити свої величезні втрати та закріпитись на захопленій території".

Як зазначив Бутусов, головний задум Путіна проглядається по карті просування та розгортання російських військ на півдні та на сході України:

1. Захопити повністю Донецьку та Луганську області. 2. Захопити повністю чорноморське узбережжя України та створити прямий коридор з РФ до Придністров'я. 3. Перегрупуватись та атакувати центральні райони України.

"Для реалізації задуму, російські війська зараз закріпляються на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія готує черговий референдум під дулами автоматів на півдні України, для цього підтягуються "агітатори" з "ЛДНР". Також противник почав прокладати додаткову залізничну гілку до Херсонської області з Криму", – пише він.

Журналіст також додав, що російська армія дуже виснажена війною, тому Путін "вимагає допомоги військами від Біларусі, тому збирає сирійськіх бойовиків Асада для війни в Україні і вимагає кинути в бій будь-кого".

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За словами Бутусова, ворог близький до зупинки, але щоб його розбити потрібно важке озброєння, артилерія, безпілотники, танки, потрібно знищувати колони на дальніх підступах, завдавати ураження живій силі, потрібна професійна організація та швидка мобілізація.

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