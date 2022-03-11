РФ хочет уничтожить Украину по частям – Бутусов раскрыл стратегию Путина

Кремль пытается закрепиться на захваченной территории

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Президент России Владимир Путин планирует полный захват Донбасса и Причерноморья, поскольку блицкриг провалился.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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"Стратегический план России по уничтожению Украины одним ударом и принуждению народа и власти к капитуляции провалился. Даже несмотря на отсутствие мобилизации и развертывания резервов и терробороны в Украине, армия и народ героически остановили план РФ по быстрому окружению Киева и Харькова и захвату ключевых административных центров. Но от плана полного уничтожения Украины Россия не отказалась, теперь вместо наступления повсюду Россия пытается реализовать план уничтожения Украины по частям", – пишет журналист.

По его словам, россияне изменили тактику – они "пытаются уменьшить свои огромные потери и закрепиться на захваченной территории".

Как отметил Бутусов, главный замысел Путина просматривается по карте продвижения и развертывания российских войск на юге и на востоке Украины:

1. Захватить полностью Донецкую и Луганскую области. 2. Захватить полностью черноморское побережье Украины и создать прямой коридор из РФ в Приднестровье. 3. Перегруппироваться и атаковать центральные районы Украины.

"Для реализации замысла, российские войска сейчас закрепляются на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия готовит очередной референдум под дулами автоматов на юге Украины, для этого подтягиваются "агитаторы" из "ЛДНР". Также противник начал прокладывать дополнительную железнодорожную ветку в Херсонскую область из Крыма", – пишет он.

Журналист также добавил, что российская армия очень измотана войной, поэтому Путин "требует помощи войсками от Беларуси, поэтому собирает сирийских боевиков Асада для войны в Украине и требует бросить в бой кого угодно".

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По словам Бутусова, враг близок к остановке, но чтобы его разбить, нужно тяжелое вооружение, артиллерия, беспилотники, танки, нужно уничтожать колонны на дальних подступах, наносить поражения живой силе, нужна профессиональная организация и быстрая мобилизация.

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