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РФ хочет уничтожить Украину по частям – Бутусов раскрыл стратегию Путина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 марта, 19:03
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Кремль пытается закрепиться на захваченной территории
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин планирует полный захват Донбасса и Причерноморья, поскольку блицкриг провалился.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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"Стратегический план России по уничтожению Украины одним ударом и принуждению народа и власти к капитуляции провалился. Даже несмотря на отсутствие мобилизации и развертывания резервов и терробороны в Украине, армия и народ героически остановили план РФ по быстрому окружению Киева и Харькова и захвату ключевых административных центров. Но от плана полного уничтожения Украины Россия не отказалась, теперь вместо наступления повсюду Россия пытается реализовать план уничтожения Украины по частям", – пишет журналист.

По его словам, россияне изменили тактику – они "пытаются уменьшить свои огромные потери и закрепиться на захваченной территории".

Как отметил Бутусов, главный замысел Путина просматривается по карте продвижения и развертывания российских войск на юге и на востоке Украины:

1. Захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

2. Захватить полностью черноморское побережье Украины и создать прямой коридор из РФ в Приднестровье.

3. Перегруппироваться и атаковать центральные районы Украины.

"Для реализации замысла, российские войска сейчас закрепляются на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия готовит очередной референдум под дулами автоматов на юге Украины, для этого подтягиваются "агитаторы" из "ЛДНР". Также противник начал прокладывать дополнительную железнодорожную ветку в Херсонскую область из Крыма", – пишет он.

Журналист также добавил, что российская армия очень измотана войной, поэтому Путин "требует помощи войсками от Беларуси, поэтому собирает сирийских боевиков Асада для войны в Украине и требует бросить в бой кого угодно".

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По словам Бутусова, враг близок к остановке, но чтобы его разбить, нужно тяжелое вооружение, артиллерия, беспилотники, танки, нужно уничтожать колонны на дальних подступах, наносить поражения живой силе, нужна профессиональная организация и быстрая мобилизация.

Зеленский заявил о стратегическом переломе в войне

Президент Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Украина достигла стратегического перелома в войне с Россией.

"Эмоции играют с людьми плохую игру. Когда мы мобилизуемся, когда мы видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится скорее. Что оккупанты упадут скорее. Но… Еще нужно время. Еще нужно терпение. Наша мудрость. И энергия. Умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы. Невозможно сказать – сколько дней нам еще освобождать украинскую землю. Но возможно сказать – мы это сделаем! Потому что стратегического перелома мы УЖЕ достигли. Мы УЖЕ идем к нашей победе", – отметил глава государства.

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