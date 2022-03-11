Это тоже военный объект? Во время удара по Днепру попали в обувную фабрику, есть погибший (видео)

В Днепре ударили по гражданским объектам. / Фото: Коллаж: Сегодня

По Днепру 11 марта около 06:10 нанесли три авиаудара. Враг ударил вблизи детсада и многоэтажки, а также попал в обувную фабрику. Погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Авиаудары произошли в Новокодакском районе города. В частности, попадания:

вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,

двухэтажной обувной фабрики с последующим возгоранием.

"Предварительно, 1 человек погиб", – сообщили спасатели.

На месте работают 20 человек и 4 единицы техники.

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Первая атака с начала войны

В Днепре прогремели первые с начала полномасштабной войны взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра нанесены ракетные удары.

Уже появились видео и фото попадания ракет в Днепре. Местных жителей просят не публиковать их в Сети. Однако очевидцы выложили видео, на котором слышны взрывы.

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