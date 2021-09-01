Фактор бесплодия вырос в разы – врач из Днепра о влиянии коронавируса

Коронавирус влияет на репродуктивную систему человека. Коллаж "Сегодня"

Врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук из Днепра Виктория Ивах считает, что коронавирус негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

Об этом Виктория Ивах сообщила в эфире 9 канала.

По ее словам, сейчас среди украинцев выросла тенденция к бесплодию — это может быть связано с переносом коронавируса. Эмбриологи из клиники, где работает Ивах, провели исследование и увидели, что спермограммы сильно ухудшились.

"Я даже сначала была удивлена и думала, что у нас какие-то неполадки с диагностикой. Но мы проверяли в нескольких лабораториях и показало, что действительно мужской фактор бесплодия вырос в разы. Коронавирус повлиял и на женщин тоже. Мне кажется, что вирус повреждает репродуктивные клетки", — сказала врач.

Репродуктолог добавила, что сейчас в больницах считают пациентов, которые к ним обращались и ранее переболели ковидом. После этого медики будут выяснять, коронавирус повлиял на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

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Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, люди с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: