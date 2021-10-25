Фейковая "Дія" для подростков: киберполиция начала расследование

Мошенники разработали фейковое приложение "Дія" / Фото: Коллаж: Сегодня
Киберполиция Украины начала расследование по факту появления поддельнного приложения, которое визуально похоже на "Дію" и дает подросткам возможность без ограничений покупать алкоголь и сигареты.
Об этом рассказали "Сегодня" в МВД.
"Есть поддельное приложение, которое дублирует "Дію". Киберполиция сейчас ведет расследование", – говорится в сообщении.
Как нам стало известно, Минцифры накануне обратилось к силовикам с информацией о том, что создан интернет-инструмент, который помогает подросткам купить поддельную "Дію". Впрочем, власти пока не готовы сообщить, сколько человек успели им воспользоваться.
"Министерство постоянно отслеживает в информпространстве и интернете все упоминания о "Дие" и других проектах, поэтому сразу отреагировали на созданный фейковый ресурс", – сообщили нам в министерстве цифровой трансформации Украины.
Мошенники разработали "Дію" для подростков
В Сети появилось объявление о продаже доступа к фейковому приложению "Дія". Сервис позволяет продемонстрировать липовый COVID-сертификат и помогает подросткам сделать поддельный паспорт, чтоб купить спиртные напитки и сигареты.
В программе предлагаются шаблоны нескольких документов:
- студенческого билета;
- паспорта;
- карточки налогоплательщика;
- водительского удостоверения.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале подтвердил, что такие "документы" не валидируются через QR. И предупредил, что те, кто покупает подобные сервисы, могут попасть под статью "Подделка документов".
"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", – добавил Федоров.