Фейкова "Дія" для підлітків: кіберполіція почала розслідування

Шахраї розробили фейковий додаток "Дія" / Фото: Колаж: Сьогодні

Кіберполіція України почала розслідування за фактом появи підробленого додатку, який візуально схожий на "Дію" і дає підліткам можливість без обмежень купувати алкоголь і сигарети.

Про це розповіли "Сьогодні" в МВС.

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"Є підроблений додаток, який дублює "Дію". Кіберполіція зараз веде розслідування", – йдеться в повідомленні.

Як нам стало відомо, Мінціфри напередодні звернулося до силовиків з інформацією про те, що створено інтернет-інструмент, який допомагає підліткам купити підроблену "Дію". Втім, влада поки не готова повідомити, скільки людей встигли ним скористатися.

"Міністерство постійно відстежує в інформпросторі та інтернеті всі згадки про "Дію" та інші проєкти, тому одразу відреагувало на створений фейковий ресурс", – повідомили нам в міністерстві цифрової трансформації України.

Шахраї розробили "Дію" для підлітків

У Мережі з'явилося оголошення про продаж доступу до фейкового додатку "Дія". Сервіс дозволяє продемонструвати липовий COVID-сертифікат і допомагає підліткам створити підроблений паспорт, щоб купити спиртні напої і сигарети.

У програмі пропонуються шаблони кількох документів:

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студентського квитка;

паспорта;

картки платника податків;

водійського посвідчення.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму Telegram-каналі підтвердив, що такі "документи" не валідуються через QR. І попередив, що ті, хто купують подібні сервіси, можуть потрапити під статтю "Підробка документів".

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками" , – додав Федоров.

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