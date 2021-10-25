Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини України

Фейкові паспорти і COVID-сертифікати: шахраї розробили "Дію" для підлітків

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 14:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головне завдання програми – "підтвердити повноліття" неповнолітніх осіб для купівлі сигарет або алкоголю
В Україні створили фейкову "Дію"
В Україні створили фейкову "Дію" / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї розробили фейковий додаток "Дія" для неповнолітніх. Сервіс створений для роботи на операційній системі Android.

Про це повідомив Telegram-канал Катарсис.

Реклама

У Мережі з'явилося оголошення про продаж доступу до фейкового додатку "Дія". Сервіс дає продемонструвати липовий COVID-сертифікат і допомагає підліткам зробити підроблений паспорт, щоб купити спиртні напої і сигарети.

У програмі є шаблони кількох документів:

  • студентського квитка;
  • паспорта;
  • картки платника податків;
  • водійського посвідчення.

Реклама

Але такі документи не допоможуть. Під час першого сканування штрих-коду будь-яка людина зможе виявити підробку.

Розробники оцінили свій додаток у 120 гривень.

Реклама

Міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі підтвердив, що такі "документи" не валідуються через QR. І попередив, що ті, хто купує подібні сервіси, можуть потрапити під статтю "Підробка документів".

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", – додав Федоров.

В Україні посилили боротьбу з підробкою сертифікатів

  • В Україні останнім часом стали фіксувати все більше липових сертифікатів про вакцинацію. Наприклад, тільки минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації від COVID-19.
  • Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію з "Дії" і паперових варіантів.
  • Крім того, вже винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн, а за використання підробки – тільки 850 грн.
  • У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні і померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. У відомстві зазначають, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти