Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса

Полина Литвин из Новотроицкого Донецкой области уже научилась танцевать, хотя от рождения страдает двусторонней глухотой. Девочка очень творческая, но с этим диагнозом развивать таланты невозможно. Таких детей в Украине – десятки тысяч. Но выход есть. Какой?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Валерия Чистюхина.

Загадочная вселенная и живописные пейзажи – семилетняя Полина из Новотроицкого делает первые шаги в рисовании. Девочка ищет себя в различных сферах. Развивать таланты девочки помогает поддержка родных. Мама – медик, папа – педагог. Именно он настаивает на изучении нескольких языков, потому что в этом видит будущее ребенка.

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Впрочем, Полина сама будет делать выбор. К счастью, такая возможность у ребенка есть. Девочка могла ничего не достичь, потому что с рождения плохо слышит. В трехлетнем возрасте родители заметили, что со слухом у ребенка не все в порядке.

Мама Полины – Ирина Литвин – предполагает, что это могло случиться, когда девочка болела с насморком. С тех пор окружающий мир для девочки совершенно изменился, ведь обычные детские прогулки представляли опасность для Полины. Поэтому Ирина старалась не отпускать дочь далеко от себя.

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Девочка срочно нуждалась в слуховых аппаратах, ведь их устанавливают в раннем возрасте. Если позже – ребенок может не заговорить вообще.

Отец Полины – Сергей Литвин – вспоминает, что им говорили: у ребенка формируется кора головного мозга, отдела, отвечающего за слух, поэтому без аппаратов будет слышать все хуже и хуже.

Уже три года Полина с аппаратами. Фонд Рината Ахметова предоставил современные устройства, сверхчувствительные и позволяющие девочке не испытывать ни малейшего дискомфорта.

Фонд помогает детям с проблемами слуха с 2007 года. Благодаря проекту малышам установили более 200 слуховых аппаратов.

"Хотелось бы передать Ринату Леонидовичу Ахметову большое родительское спасибо за то, что он смог открыть большие ворота в будущее моего ребёнка", – говорит Сергей Литвин

А тем временем Полина не теряет ни минуты. И даже дистанционно с удовольствием учится и развивается.

Напомним, Фонд Рината Ахметова помог пятилетней Виталине из Киева, у которой тоже диагностировали недостатки слуха.