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"Теперь я слышу": Фонд Рината Ахметова помогает детям с недостатками слуха

29 марта, 17:16

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Установка аппаратов в первые месяцы жизни ребенка и реабилитация гарантируют полноценное развитие малыша

Слишком громкие звуки могут привести к проблемам со здоровьем. И это единственная причина нарушений слуха, на которую мы можем влиять. Что же делать, если эта проблема уже существует?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Покидина.

Пятилетняя Виталина – одна среди 35 тысяч детей в Украине с недостатками слуха. Более 5 процентов из них состоят на учете Киевского медицинского центра проблем слуха и речи.

Видео: Сегодня

В больнице выявляют нарушения, подбирают аппараты и занимаются реабилитацией таких детей. Главное, говорит директор центра, отреагировать быстрее: диагностировать и протезировать.

Директор Киевского городского медицинского центра проблем слуха и речи Лариса Савчук говорит:

"Мозг теряет способность анализировать звуки. У детей это вообще катастрофа. Нельзя допускать, чтобы мозг потерял пластичность, иначе это приведет к таким даже катастрофическим последствиям".

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Даже если этот недостаток врожденный, то установка аппаратов в первые месяцы жизни ребенка и дальнейшая реабилитация гарантируют полноценное развитие малыша.

"Наиболее сложная часть – это как раз реабилитационная работа, которой занимается целый коллектив учителей-дефектологов. Именно эта работа занимает львиную долю наших усилий, она продолжается не один год, не два, а иногда многие годы до достижения детьми совершеннолетия", – говорит Лариса Савчук.

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Кропотливые занятия ждут и четырехлетнего Артема из Харькова. Он страдает тугоухостью третьей степени. Мальчику сложно общаться со сверстниками, иногда он не может найти общий язык даже с мамой.

Мама Артема Татьяна Тарасова вспоминает:

"Хотела его отдать на разные кружки, но из-за того, что он не разговаривает – нам во многих отказывали. Хочется, чтоб в нормальную школу пошел. И с братиком разговаривал".

Чтобы пообщаться с сыном, маме приходится овладевать языком жестов. Однако Татьяна всегда мечтала о другом. Установить мальчику слуховые аппараты и научить говорить. И мечта сбылась.

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Современные устройства Артему предоставил Фонд Рината Ахметова, который более 10 лет помогает детям с недостатками слуха. Артем – один среди 200 мальчишек и девчонок, которые получили современные устройства в рамках проекта "Теперь я слышу".

Сайт "Сегодня" рассказывал, что Фонд Рината Ахметова помогает услышать мир детям с недостатками слуха.

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слух Фонд Рината Ахметова слуховой аппарат теперь я слышу

Источник: Сегодня

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