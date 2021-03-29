"Тепер я чую": Фонд Ріната Ахметова допомагає дітям з вадами слуху

Встановлення апаратів у перші місяці життя дитини і реабілітація гарантують повноцінний розвиток малюка

Занадто гучні звуки можуть призвести до проблем зі здоров'ям. І це єдина причина порушень слуху, на яку ми можемо впливати. Що ж робити, якщо вада вже є?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Юлія Покидіна.

П’ятирічна Віталіна – одна серед 35 тисяч дітей в Україні з вадами слуху. Понад 5 відсотків із них перебувають на обліку Київського медичного центру проблем слуху та мовлення.

Відео: Сьогодні

У лікарні виявляють порушення, підбирають апарати і займаються реабілітацією таких дітей. Головне, каже директорка центру, відреагувати якнайшвидше: діагностувати і протезувати.

Директорка Київського міського медичного центру проблем слуху та мовлення Лариса Савчук розповідає:

"Мозок втрачає здатність аналізувати звуки. У дітей це взагалі катастрофа. Не можна допускати, щоб мозок втратив пластичність, інакше це призведе до таких навіть катастрофічних наслідків".

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Навіть якщо ця вада вроджена, то встановлення апаратів у перші місяці життя дитини і подальша реабілітація гарантують повноцінний розвиток малюка.

"Найбільш складна частина – це якраз реабілітаційна робота, якою займається цілий колектив вчителів-дефектологів. Якраз ця робота займає левову частку наших зусиль, вона продовжується не рік, не два, а іноді багато років по досягненню дітьми повноліття", – каже Лариса Савчук.

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Копіткі заняття чекають і на чотирирічного Артема з Харкова. Він страждає на туговухість третього ступеню. Хлопчику складно спілкуватися з однолітками, іноді він не може порозумітися навіть з мамою.

Мама Артема Тетяна Тарасова згадує:

"Хотіла його віддати на різні гуртки, але через те, що він не розмовляє – нам у багатьох відмовляли. Хочеться, щоб до нормальної школи пішов. І з братиком розмовляв".

Аби поспілкуватися із сином, мамі доводиться опановувати жестову мову. Однак Тетяна завжди мріяла про інше. Встановити хлопчику слухові апарати і навчити говорити. І мрія здійснилася.

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Сучасні пристрої Артему надав Фонд Ріната Ахметова, який понад 10 років допомагає дітям з вадами слуху. Артем – один з-поміж 200 хлопчиків і дівчат, які отримали сучасні пристрої у межах проєкту "Тепер я чую".

Сайт "Сьогодні" розповідав, що Фонд Ріната Ахметова допомагає почути світ дітям з вадами слуху.

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