Фонд Рината Ахметова и ДТЕК передали украинцам жизненно важные лекарства

Важные для жизни медикаменты получили украинцы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Первомайская община на Днепропетровщине, получила от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК партию жизненно важных медикаментов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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"Мой Фонд помогает людям выжить – продуктами, медикаментами. А бизнесы СКМ помогают украинской армии защитить суверенитет нашей страны. Все, что мы можем привезти, сделать – все делаем и дальше будем делать , – сказал Ринат Ахметов.

Из-за войны из России часть украинцев потеряла доступ к лекарствам, поэтому помощь, которую получила Первомайская община – часть гуманитарной помощи для региона.

В частности, общине доставили 55 видов медицинских препаратов: обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, успокаивающие, сердечные, противовирусные, растворы и т.д.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.

Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск на земли нашей страны, в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

Как отметили в компании ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку еды и базовых товаров украинцам.

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Главный хаб действует в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости. Там их сортируют и передают в области Украины, наиболее пострадавшие от войны.

Ранее мы писали о сети магазинов "Сильпо", которая решила помогать людям из уязвимых категорий и пострадавшим от войны.