Передают самое главное: в Украине заработал мощный гуманитарный штаб "Спасаем жизнь"

Продукты и товары первой необходимости собирают в Польше и отправляют в Украину

В Украине заработал мощный гуманитарный штаб / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку пищи и базовых товаров украинцам.

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Главный хаб действует в Польше, куда международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости. Там их сортируют и передают в области Украины, наиболее пострадавшие от войны.

На местах помощь принимают вместе с представителями местных властей и волонтерами. Распределяют полученное между такими городами:

Киев;

Днепр;

Запорожье;

Мариуполь;

Кривой Рог;

Каменское;

Покровск;

Курахово.

Пострадавшим от российской агрессии городам передали 80 тонн продуктов. Всю гуманитарку формируют в специальные наборы более 200 волонтеров-работников компании "Метинвест". Сортировочный центр работает в Запорожье.

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"Спасаем жизнь" и дальше принимает поддержку от международных партнеров. Это могут быть как товары, так и деньги на их закупку.

Поддержка во время войны

В некоторых городах, которые атаковали войска России, назревает гуманитарный кризис. Оккупанты не жалеют никого и беспощадно обстреливают гражданских, а также не дают ни вывезти людей, ни привезти им самое необходимое.

В то же время населенным пунктам, где это возможно, постоянно оказывают гуманитарную помощь. Недавно передали продуктовые наборы территориальным центрам социального обеспечения в Соломенском районе Киева.

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Кроме этого, направили поддержку в Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. В общей сложности это 27 тонн продуктовых наборов.

Раньше мы рассказывали, что сеть "Сильпо" будет помогать людям из уязвимых категорий и пострадавшим от войны. Будут обеспечивать продуктами малообеспеченные семьи с детьми, людей старшего возраста и людей с инвалидностью.