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Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям Киева

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 16:58
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Люди, нуждающиеся в помощи, получают наборы со всем необходимым
Гуманитарная помощь для нуждающихся во время войны
Гуманитарная помощь для нуждающихся во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Киева и области продолжают получать гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова. Продуктовые наборы адресно доставляются работниками территориальных служб социального обслуживания.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете терслужбы соцзащиты. А именно — пожилые люди и с особыми потребностями.

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На сегодняшний день Фонд уже полностью закрыл потребности в продуктовых наборах территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов Киева. Также Киевская область получила 1500 продуктовых наборов.

В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.

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