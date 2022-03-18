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Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати жителям Києва

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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18 березня, 16:58
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Люди, які потребують допомоги, отримують набори з усім необхідним
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Києва та області продовжують отримувати гуманітарну допомогу Фонда Ріната Ахметова. Продуктові набори адресно доставляють працівники територіальних служб соціального обслуговування.

До складу наборів входять харчові продукти першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, тушкованка. Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку терслужби соцзахисту, а саме літні та з особливими потребами.

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На сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби у продуктових наборах територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів Києва. Також Київська область отримала 1500 продуктових наборів.

Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

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Допомога надається за програмою "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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