Фонд Рината Ахметова предоставил медикам Винницкой области современные "скорые" (видео)

Пик заболеваемости COVID-19. 37 тысяч случаев в сутки. На этой неделе прогноз Министерства здравоохранения неутешителен. Семь областей рискуют снова попасть в красную зону. В списке, в том числе Винницкая область. В регионе почти полторы тысячи сел и поселков. Как там оказывают медицинскую помощь во время пандемии? Успевают ли на срочные вызовы?

Как спасают людей в селе Черновцы?

Одно дело, когда вы живете в мегаполисе, а другое – в глубинке, где медицинские услуги менее доступны. Ни для кого не удивительно, что там не хватает фельдшерских пунктов. Чтобы увидеть, как спасают крестьян во время пандемии, отправляемся в Винницкую область. Сразу встречаем карету скорой помощи.

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Черновцы. Село вблизи границы с Молдовой. О ситуации в районе рассказывает фельдшер Петр Мойсюк. Говорит, бывает, что обычная смена длится едва ли не сутки. И обращаются не только пенсионеры. Сам переболел коронавирусом дважды. Только на этой неделе вышел на работу. Были признаки коварного "Омикрона" — головная боль и воспаление уха. Собственный опыт помогает в работе, объясняет Петр. За тридцать лет с таким недугом столкнулся впервые. Пока дома ждет жена, фельдшер работает. Его телефон разрывается от звонков знакомых и друзей. Все просят совета, как лечить COVID-19.

"У моего товарища дочь в Киеве — студентка. Так уж советовал, что я принимал, то они принимали", — говорит фельдшер по медицине неотложных состояний Петр Мойсюк.

Среди пациентов "скорой" есть люди с почечной болью. Это тоже последствия коронавируса. Во время интервью поступает вызов. Но перед выездом в Винницкую область свои традиции – батюшка освящает автомобиль.

У местного жителя повышенное давление после онкологической болезни. Андрею Мардинскому стало плохо на рабочем месте.

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"У меня гипертония, я гипертоник. Сегодня сработали классно, спасибо большое. У меня лимфома Ходжкина. Она сейчас в анамнезе. Получил пять химий. Плюс еще облучали лучами", — рассказал житель Черновцов Андрей Мардынский.

Андрей работает методистом в доме культуры. Коронавирус внес коррективы в работу заведения, но в ближайшее время репетиции планируют возобновить.

"У нас помещения все отапливаются, кроме актового зала. Некогда болеть, когда классный коллектив и когда хочется работать", — отметил житель Черновцов Андрей Мардынский.

Станция скорой помощи Черновцов обслуживает почти двадцать пять тысяч человек. Очень часто приходится везти пациентов в областной центр — за 100 километров. Одну из машин медики сравнивают с санавиацией, потому что в ней есть все необходимое для срочной транспортировки тяжелобольных. Например, ковидного отделения в местной больнице нет. Поэтому скорая от Фонда Рината Ахметова — это реанимобиль, который спасает жизни.

"С низкой сатурацией мы доставляем. Поднимаем до определенного уровня и доставляем. Сегодня одиннадцать случаев по станции — острый коронарный синдром", — рассказала директор филиала Центра экстренной медицины Людмила Блощинская.

Как помогают в селе Володиевцы?

Село Володиевцы. Здесь, как и по всей стране, все чаще фиксируют сердечно-сосудистые заболевания. Леонид Клюцковский пережил инфаркт, который вызвала подагра. Ею мужчина страдает уже более 25 лет. Жизнь Леонида спасли благодаря оперативной работе медиков и сверхсовременной скорой от Фонда Рината Ахметова.

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Это новый автомобиль. Очень профессиональная бригада. Я был поражен насколько вовремя они все сделали. Сняли кардиограмму. Передали в Винницу. Там сразу сказали – острый инфаркт миокарда. Надо срочно госпитализировать. Леонида успели доставить в Винницкий кардиоцентр.

"Меня очень спасло, что это оперативно. В реанимобиле подсоединили и капельницы, и аппаратуру. Там есть все", — говорит житель Володиевцев Леонид Клюцковский.

Сверхважный проект

Проект "200 скорых для Украины" был реализован в 2019 году в рамках программы "Ринат Ахметов — Спасение жизней". Благодаря масштабному медицинскому проекту спасено более миллиона человек.

"Наша цель – сильная успешная Украина и счастливые украинцы. Благотворительностью я занимался всегда и никогда взамен ничего не просил. Все, чего я хочу, — чтобы люди выздоравливали и люди не болели", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Фонд передал больницам, амбулаториям и станциям скорой помощи 114 машин класса В, детским стационарам — 22 автомобиля класса С — речь идет о неонатальных реанимобилях, позволяющих спасать новорожденных. В отдаленные деревни и поселки фонд передал еще 64 уникальных внедорожника.

"Проект "200 скорых для Украины" был реализован в рамках программы "Ринат Ахметов — Спасение жизней". Это первый в Украине крупнейший частный благотворительный проект в экстренной и первичной медицине. Событие национального масштаба. 200 суперсовременных автомобилей впервые получили государственные медицинские учреждения во всех областях страны", — говорит директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Без чего невозможна качественная помощь? Врачи уверены – без человечности и любви к своему делу.

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