Фонд Ріната Ахметова надав медикам Вінницької області сучасні "швидкі" (відео)

Пік захворюваності на COVID-19. 37 тисяч випадків за добу. Цього тижня прогноз Міністерства охорони здоров'я невтішний. Сім областей ризикують знову потрапити до "червоної зони". У списку зокрема й Вінницька область. У регіоні — майже півтори тисячі сіл та селищ. Як там надають медичну допомогу під час пандемії? Чи встигають на термінові виклики?

Як рятують людей у селі Чернівці?

Одна справа, коли ви живете в мегаполісі, а інша — у глибинці, де медичні послуги менш доступні. Ні для кого не дивно, що там бракує фельдшерських пунктів. Аби побачити, як рятують селян під час пандемії, вирушаємо у Вінницьку область. Одразу зустрічаємо карету швидкої допомоги.

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Чернівці. Село поблизу кордону з Молдовою. Про ситуацію в районі розповідає фельдшер Петро Мойсюк. Каже, буває, що звичайна зміна триває чи не добу. І звертаються не тільки пенсіонери. Сам перехворів на коронавірус двічі. Лише цього тижня вийшов на роботу. Були ознаки підступного "Омікрону" — головний біль та запалення вуха. Власний досвід допомагає в роботі, пояснює Петро. За тридцять років з такою недугою зіткнувся вперше. Поки вдома чекає дружина, фельдшер віддано працює. Його телефон розривається від дзвінків знайомих та друзів. Усі просять поради, як лікувати COVID-19.

"В мого товариша донька в Києві — студентка. Так вже радив, що я приймав, то вони приймали", — каже фельдшер з медицини невідкладних станів Петро Мойсюк.

Серед пацієнтів "швидкої" є люди з нирковим болем. Це теж наслідки коронавірусу. Під час інтерв'ю надходить виклик. Але перед виїздом у Вінницькій області свої традиції — батюшка освячує автомобіль.

У місцевого жителя — підвищений тиск після онкологічної хвороби. Андрію Мардинському стало зле на робочому місці.

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"У мене гіпертонія, я гіпертонік. Сьогодні спрацювали класно, спасибі велике. У мене лімфома Ходжкіна. Вона зараз в анамнезі. Отримав п'ять хімій. Плюс ще опромінювали променями", — розповів житель Чернівців Андрій Мардинський.

Андрій працює методистом у будинку культури. Коронавірус вніс корективи в роботу закладу, але найближчим часом репетиції планують відновити.

"У нас приміщення все опалюються, крім актового залу. Немає коли хворіти, коли класний колектив і коли хочеться працювати", — зазначив житель Чернівців Андрій Мардинський.

Станція швидкої допомоги Чернівців обслуговує майже двадцять п'ять тисяч людей. Дуже часто доводиться везти пацієнтів до обласного центру — за 100 кілометрів. Одну з машин медики порівнюють з санавіацією, бо в ній є все необхідне для термінового транспортування тяжкохворих. Наприклад, ковідного відділення у місцевій лікарні немає. Тому швидка від Фонду Ріната Ахметова — це реанімобіль, який рятує життя.

"З низькою сатурацією ми доставляємо. Піднімаємо до певного рівня і доставляємо. Сьогодні одинадцять випадків по станції — гострий коронарний синдром", — розповіла директорка філії Центру екстреної медицини Людмила Блощинська.

Як допомагають у селі Володіївці?

Село Володіївці. Тут, як і по всій країні, дедалі частіше фіксують серцево-судинні захворювання. Леонід Клюцьківський пережив інфаркт, який спричинила подагра. На неї чоловік страждає вже понад 25 років. Життя Леоніду врятували завдяки оперативній роботі медиків та надсучасній швидкій від Фонду Ріната Ахметова.

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Це новий був автомобіль. Дуже професійна бригада. Я вражений був наскільки вчасно вони все зробили. Зняли кардіограму. Передали на Вінницю. Там відразу сказали — гострий інфаркт міокарда. Треба терміново госпіталізувати. Леоніда встигли доправити до Вінницького кардіоцентру.

"Мене дуже врятувало, що це оперативно. В реанімобілі під'єднали і крапельниці, і апаратуру. Там є все", — каже житель Володіївців Леонід Клюцьківський.

Надважливий проєкт

Проєкт "200 швидких для України" був реалізований у 2019 році в межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Завдяки масштабному медичному проєкту врятовано понад мільйон людей.

"Наша мета – сильна, успішна Україна і щасливі українці. Благодійністю я займався завжди і ніколи натомість нічого не просив. Усе, чого я хочу, — щоб люди одужували і люди не хворіли", — зазначив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Фонд передав лікарням, амбулаторіям та станціям швидкої допомоги 114 машин класу В, дитячим стаціонарам — 22 автомобілі класу С – йдеться про неонатальні реанімобілі, які дозволяють рятувати новонароджених. До віддалених сіл та селищ фонд передав ще 64 унікальні позашляховики.

"Проєкт "200 швидких для України" був реалізований у рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". Це перший в Україні найбільший приватний благодійний проєкт в екстреній та первинній медицині. Подія Національного масштабу. 200 суперсучасних автомобілів вперше отримали державні медичні установи у всіх областях країни", — каже директорка програм і проєктів Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Без чого неможлива якісна допомога? Лікарі впевнені — без людяності та любові до своєї справи.

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