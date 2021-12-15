Фото дня. В Чернобыле заметили семью редких лосей

В Чернобыли заметили редких животных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернобыли заметили лосиную семью. Животные лежали в снегу.

Об этом сообщили в Чернобыльском заповеднике.

Реклама

Лосиная семья в Чернобыле

На опубликованном снимке можно увидеть, как мама-лосиха отдыхает на снегу, а рядом с ней на страже находится лосенок-подросток.

Лосиная семья в Чернобыле. Фото: Чернобыльский заповедник

Что известно об этих животных?

Современных лосей делят на два вида – лось обычный и лось американский (иногда второй не выделяют).

Реклама

Лось распространен в лесной зоне Северного полушария, реже в лесостепи и в окрестностях степной зоны. В Европе встречается в Польше, Венгрии, Чехии, Белоруссии, на севере Украины, в Скандинавии и Центральной России; в Азии – от Северной Монголии и Северо-Восточного Китая до северной части сибирской тайги.

В феврале 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины сначала официально запретило охоту на лосей на всей территории страны сроком на 25 лет, а затем внесло вид в Красную книгу Украины.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне очевидцы заметили редкую мигрирующую птицу – рогатого жаворонка. Пернатая сидела на мосту недалеко от реки Припять и ела.

Реклама

Кроме того, в Киеве на ВДНХ 5 мая открылась мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие". Выставка доносит информацию о причинах трагедии, ее последствиях и выводах, которые обязаны вынести из этой аварии Украина и все человечество.