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В Чернобыле заметили стаю диких волков (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 ноября, 06:00
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Одно из животных позировало на камеру и очевидцы опубликовали снимки в Сети
В Чернобыле нашли волков. Фото: коллаж "Сегодня"
В Чернобыле нашли волков. Фото: коллаж "Сегодня"

На берегу Припяти сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили стаю волков.

Об этом сообщил научный сотрудник заповедника Сергей Домашевский на своей странице в Facebook.

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Детали инцидента

Как рассказал Домашевский, все животные, кроме одного молодого и спокойного, пошли в кустарники. Таким образом мужчине удалось запечатлеть волка.

"Прекрасный зверь осторожничал, но и подпускал авто довольно близко. Поигравшись немного в "отойду и перейду чуть в сторонку", мы разошлись по своим делам. И мое настроение улучшилось", – отметил очевидец.

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Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике нашли очень редкие виды растений во время ботанической экспедиции. Они занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Беларуси как неоцененные.

Кроме того, в Киеве на ВДНХ 5 мая открылась мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие". Выставка доносит информацию о причинах трагедии, ее последствиях и выводах, которые обязаны вынести из этой аварии Украина и все человечество.

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