Фото дня. В Харькове огромные очереди в облэнерго из-за угрозы локдауна

В Харькове огромные очереди в облэнерго. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харьковском облэнерго собрались огромные очереди. Местные жители боятся, что с понедельника их туда просто не пустят из-за локдауна.
Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА".
"Люди боятся, что с понедельника не будут пускать в абон.зал. Диджитализация покинула облэнерго", – говорится в подписи к фото.
В облэнерго огромные очереди. Фото: ТРУХА
Карантин в Харькове
С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в оранжевую зону карантина. В частности, запрещается:
- прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;
- пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.
Местные власти говорят, что ситуация в городе контролируема. По состоянию на 29 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 029 новых случаев заболевания коронавирусом.
В Харькове хотят вакцинировать детей
В Харькове планируют вакцинировать подростков от COVID-19. Сейчас в городе подбирают площадки, где можно вакцинировать людей.
"Принято решение на уровне руководителя Министерства здравоохранения о том, что нужно начать вакцинацию среди детей 12-17 лет. Во всех детских поликлиниках работают пункты вакцинаци", – рассказала вице-мэр города.
Она добавила, что это решение только недавно приняли. Кроме этого, количество пунктов вакцинации будет увеличиваться.
Ранее мы писали:
- Харьковский политехнический институт, студенты которого ранее объявили о забастовке, переводят на дистанционное обучение.
- 26 октября, в Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию.
- В Харькове власти решили провести "Зомбифест" в парке Горького, который ранее отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом.