Где будет тепло, а где будут заморозки: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

Сплошной антициклон: прогноз погоды до конца недели. Коллаж: "Сегодня"

Ночи в Украине остаются холодными — потому что антициклон из северных районов, где +3 +9 градусов. Такой погода останется до конца недели, включая выходные — сухой и свежей. Ветер ожидается Юго-Восточный и Восточный, умеренный.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В Украине 29-го сентября теплой ожидается погода на Юге и Западе, максимально в течение дня +14 +19 градусов.

А самое холодное будет на Севере и на Северо-Востоке, +10 +14 градусов. В Центре и на Востоке +12 +17 градусов.

Самыми теплыми обещают быть: Одесская, Черновицкая, Закарпатская области и Крым.

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Холоднее всего будет в: Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Луганской области.

"Дожди завтра Украине не угрожают, разве только в Крыму немного увлажнит воздух несколько капель", – написала Диденко.

В Киеве среда предполагается с ночными +4 +7 градусов и дневными +10 +13 градусов. Такой погода останется до конца недели, включая выходные — сухой и свежей.

В Украину идут заморозки

Ранее мы сообщали, что ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки I уровня опасности.

В гидрометцентре также заявили, что заморозки в воздухе будут в северо-восточных областях 0-3°C с ІІ уровнем опасности.