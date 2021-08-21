Где на День Независимости ждать дождя: синоптик дала праздничный прогноз

В некоторых областях погода подпортит праздник / Фото: Сегодня

Завтра в Украине будет очень приятная теплая погода и никаких дождей. А вот на День Независимости повезет не всем – в некоторых регионах будут дожди с грозами.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

22 августа в течение дня ожидается 22-27 градусов, разве что на востоке и юге до +28.

Дожди завтра маловероятны, будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях может немного покапать.

В Киеве завтра будет сухо, солнечно и тепло, 23-24 градуса.

На День Флага, 23 августа, температура воздуха существенно не изменится. Разве что в западной части страны станет больше дождей.

Погода на День Независимости

24 августа дожди и грозы возможны периодически в западных и северных областях Украины и в Винницкой области. Остальная территория будет принадлежать сухой погоде.

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На западе температура воздуха будет невысокой, 17-22 градуса, на значительной части территории Украины ожидается 25-29 градусов.

Как будем отмечать 30-летие независимости

В этом году Украины отмечает 30-летие своей независимости. Президент Владимир Зеленский обещал украинцам, что праздник будет грандиозным.

24 августа состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и Одессе.

Также на протяжении дня будет много различных мероприятий, а вечером на НСК "Олимпийский" пройдет большой праздничный концерт с участием украинских звезд, а "гвоздем" программы станет знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли.

Как сообщали новости "Сегодня", Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаево и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и кренило деревья.

В Хмельницком из-за непогоды были затоплены улицы, а сильный ветер валил деревья.

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