Де на День Незалежності чекати дощу: синоптик дала святковий прогноз

У деяких областях погода зіпсує свято / Фото: Сьогодні

Завтра в Україні буде дуже приємна тепла погода і ніяких дощів. А ось на День Незалежності пощастить не всім – в деяких регіонах будуть дощі з грозами.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

22 серпня протягом дня очікується 22-27 градусів, хіба що на сході і півдні до +28.

Дощі завтра малоймовірні, переважатиме суха погода, лише в західних областях може трохи покрапати.

У Києві завтра буде сухо, сонячно і тепло, 23-24 градуси.

На День Прапора, 23 серпня, температура повітря істотно не зміниться. Хіба що в західній частині країни стане більше дощів.

Погода на День Незалежності

24 серпня дощі та грози можливі періодично в західних і північних областях України та у Вінницькій області. Решта території буде належати сухій погоді.

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На заході температура повітря буде невисокою, 17-22 градуси, на значній частині території України очікується 25-29 градусів.

Як відзначатимемо 30-річчя незалежності

Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.

24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи пройдуть не тільки у Києві, а й в Одесі.

Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і сильні грози, а від потужного вітру трясло будинки та кренило дерева.

У Хмельницькому через негоду були затоплені вулиці, а сильний вітер валив дерева.

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