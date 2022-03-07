Генерал РФ, приказавший бомбить Харьков, родился в Чугуеве – Венедиктова

Генерал-майор Олег Маковецкий приказал бомбить Харьков. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российский генерал, по приказу которого бомбили Харьков, родился на территории Украины. Более того, он родом из города Чугуев, что вблизи Харькова.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
Она напомнила, что сегодня в Гааге начинается рассмотрение иска Украины из-за военных преступлений России.
"Генерал РФ, который давал преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве (это Харьковская область). Работаем. Гаага", – написала Венедиктова.
По данным Telegram-канала "Труха Харьков", приказ на бомбардировку Харькова дает генерал-майор Олег Маковецкий. Он родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области.
Враг уничтожает Харьков
Вчера, 6 марта, была очередная массированная авиабомбардировка Харькова. Оккупанты ударили по многоэтажкам, медучреждениям, админзданиям и общежитиям.
В результате обстрелов произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города. Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших.
Под Харьковом 7 марта сбили российский самолет и поймали пилота. Им оказался заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже.
Он один из главных участников и свидетелей преступлений со стороны российского агрессора против мирного украинского населения. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.
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