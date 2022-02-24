Геращенко сообщил, сколько украинцев погибло из-за обстрелов сегодня

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Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, сколько людей погибло из-за агрессии РФ сегодня.
Об этом он написал в Facebook.
Подробности
- В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 — погибших, 7 — ранены, 19 — без вести пропавшие.
- В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
- В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль в результате чего пострадала женщина с ребенком.
- В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по складам 17 танковой БР.
- Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА
- Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.
Военное положение в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:
- Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
- Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
- Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.