В Луцке слышны взрывы в аэропорту (видео)

В Луцке с утра были слышны взрывы в районе военного аэропорта. Соответствующие видео публикуют в соцсетях, а местные власти вводят меры предосторожности.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня"
В связи с ситуацией обучение в школах и детских садах приостанавливается с сегодняшнего дня на неопределенный период, написал городской голова Луцка Игорь Полищук.
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"Взрывы, которые слышны в городе, раздаются со стороны военного аэродрома. Их происхождение и обстоятельства устанавливаются", – подчеркнул Игорь Полищук.
Военное положение в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:
- Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
- Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
- Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.