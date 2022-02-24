Геращенко повідомив, скільки українців загинуло через обстріли сьогодні

Геращенко розповів, скільки людей втратила України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник Міністра МВС Антон Геращенко розповів, скільки людей загинуло через агресію РФ сьогодні

Про це він написав у Facebook.

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Деталі

О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 — загиблих, 7 — поранені, 19 — зниклі безвісти.

О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області — три удари по складах 17 танкової бригади.

Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля — удар з БПЛА

Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.

Воєнний стан в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.

Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

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