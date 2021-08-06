Герои или преступники – почему началась атака на "Нацкорпус" и причем тут Аваков

Задержания «азовцев» связаны с отставкой Авакова, говорят политологи. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 6 августа, Шевченковский суд Киева начал рассматривать дело членов организации "Национальный корпус", которых ранее задержали в Харькове. Сайт "Сегодня" выяснил, в чем обвиняют ветеранов, что грозит активистам и причем тут Аваков.

Массовые обыски и задержания

5 августа пресс-центр СБУ сообщил о задержании нескольких членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус" по подозрению в создании организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

СБУ задержала активистов "Нацкорпуса". Фото: detective-info.com.ua

По данным спецслужбы, злоумышленники в течение трех лет "кошмарили" учреждения здравоохранения и предпринимателей, предоставляющих ритуальные услуги на территории Харьковской области. Главарями ОПГ якобы являются 27-летний выходец из группы футбольных фанатов "Harkiv Hooligans"/"Kharkov City Patriots ", один из лидеров местной ячейки "Нацкорпуса" Сергей Величко (прозвище "Чилли-Вилли"), а также 31-летний ветеран "Азова", основатель охранной компании "Корпус", Артем Мошенский.

Группировку подозревают в вымогательстве с угрозами применения насилия, уничтожением и повреждением автомобилей. По данным следствия, объем "прибыли" рэкетиров составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно.

Во время обысков у фигурантов были изъяты оружие и боеприпасы. Сотрудники задержали 7 активистов "Нацкорпуса", в том числе и Сергея Величко.

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и боеприпасы / Фото: Офис генпрокурора

Второй лидер организации Артем Мошенский (прозвище Генерал) задержан не был, так как находится на лечении в Израиле. 30 июня текущего года в него несколько раз стреляли в Харькове. Пули попали ему в шею, а одна из них пробила позвоночник и повредила спинной мозг.

Кто такие Величко и Мошенский

Как рассказал наш источник в полиции Харькова, задержанный Сергей Величко и Артем Мошенский не раз попадали в поле зрения правоохранителей.

"При "Нацкорпусе" создали так называемое экономическое крыло. Это люди которые зарабатывают деньги на благо партии. Главный "экономист" "Нацкорпуса" по Харькову – Артем Мошенский, его зам – Сергей Величко "Чили", – говорит наш собеседник.

Сергей Величко и Артем Мошенский не раз попадали в поле зрения правоохранителей / Фото: Facebook

По его словам, в сферу деятельности ОПГ входил контроль за похоронным бизнесом.

"Начиналось все с разгрома монополиста. Бывший король индустрии – Валерий Каретников. В 2018-м он столкнулся с "экономическим крылом". Как результат – семь сожженных труповозок, запугивание детей прямо в школе, угрозы, нападения. Валерию Каретнику пришлось переписать имущество на "активистов". Второй бизнесмен из той же сферы – Константин Дмитриев получил открытый перелом руки. Так же был выдавлен из рынка и частично поделился наработками. Теперь у Харьковского "Нацкорпуса" есть "Ритуальные услуги "Надия", – рассказывает источник.

Еще одним бизнесом подозреваемых является незаконная вырубка леса.

"Деловая древесина" – широколистные леса 70-100 лет. Дубы в основном. Гомельшанский лес Змеевского района. За последние годы Мошенский и Величко вырезали тысячи дубов", – говорит правоохранитель.

Также по словам нашего источника, Чили и Генерал получали доходы от порно-вебкам-ресурсов, контрабанды бензина и наркоторговли.

"Активисты пополняли казну "Нацкорпуса", но и о себе не забывали. Так, Мошенский купил квартиры в Харькове и Риме, а также новый автомобиль за 50 тысяч долларов. Величко – квартиру в Харькове и авто за 30 тысяч", – говорит наш собеседник.

Кроме того, он отметил, что Величко проходил по делам об организации рейдерского захвата завода железобетонных конструкций и перестрелке, и взрыве возле Дома ребенка в Харькове, кроме того, подозревался в избиении журналиста.

"Но ему все сходило с рук. Поговаривают, он водит дружбу с сыном экс-министра МВД Арсена Авакова. Тем не менее криминальные разборки привели к трагическом инциденту. Партнера Величко Мошенского расстреляли в Харькове, когда он садился в свой новый внедорожник", – говорит наш источник.

Кто стрелял в Мошенского

После ранения Мошенского один из лидеров "Нацкорпуса" Максим Жорин заявил, что к нападению причастен куратор организации "Патриоты – За жизнь" Олег Ширяев. Ширяев отвергал обвинения в свой адрес, заявив, что покушение на Мошенского – дело рук его же побратимов. Однако вечером 5 июля в Харькове он был задержан полицией.

Кто такой Олег Ширяев

Олег Ширяев – бывший командир подразделения "Восточный корпус". Одно время он возглавлял и ГК "Азов", и "Нацкорпус" в Харькове. Но потом побил горшки с "азовским" движением и превратился в противника "Нацкорпуса", возглавив организацию "Патриоты – За жизнь".

В 2018 году Ширяев и "азовцы" обвиняли друг друга и в попытке рейдерского захвата Безлюдовского карьера. И якобы Жорин даже участвовал в избиении Ширяева и приносил похоронный венок под дом его родителей.

Олег Ширяев возглавлял "Нацкорпус" в Харькове, но вышел из "азовского" движения / Фото: Facebook

Что говорят в "Нацкорпусе" и "Азове"

В "Нацкорпусе" отрицают причастность активистов к преступлениям. Как подчеркнули в пресс-службе партии, все члены Азовского движения, у которых прошли обыски – это ветераны российско-украинской войны, общественные активисты, украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми вставали на защиту государства.

"Автор известного во всем мире лозунга о Путине, харьковский патриот, ветеран российско-украинской войны Сергей Величко (Чили) пострадал за свою активную гражданскую позицию", – заявили в пресс-службе "Нацкорпуса".

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий уточнил, что обыски прошли у 15-ти человек, из них 8 – участники боевых действий разных подразделений.

"Обыски прошли на базе заявлений двух пострадавших бизнесменов, которых в Харькове связывают с преступной группировкой Вадика К., которого, в свою очередь, связывают со спецслужбами", – отметил Билецкий.

Он также подчеркнул, что во время обысков не нашли ничего незаконного: все оружие – зарегистрированное.

"У одного человека изъяли крупную сумму денег. Их собирали на лечение Артему Мошенскому, которому 30 июня в Харькове неизвестный выстрелил в шею. В июле Артем Мошенский при поддержке "Нацкорпуса" спецрейсом самолета отправлен на лечение в Израиль", – добавил Билецкий.

Андрей Билецкий: Все оружие – зарегистрированное / Фото: Facebook

В "Нацкорпусе" называют задержание активистов – зачисткой улиц от неугодных патриотов.

"Зеленский дал указание зачистить улицу. Он боится, что осенью в Украине начнуться массовые акции протестов, в которых будут принимать участие наши активисты", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе партии.

Это же подтвердил и руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

"Это говорит об одном – Зеленский готовится к сдаче Украины и боится патриотов, которые не дадут ему это сделать! Начал он с Харькова. Большинство ребят – ветераны с активной проукраинской позицией. Люди, которые защищают Украину на фронте, отстаивают украинский Харьков, занимаются социальными проектами. Те, кто первыми выйдут на улицу, если увидят, что Зеленский сдает национальные интересы нашей страны", – заявил он.

Максим Жорин: Зеленский дал указание зачистить улицу / Фото: Facebook

Фактор Авакова перестал защищать

"Нацкорпус", и находящийся под его неформальным контролем полк "Азов" Национальной гвардии Украины считаются структурами, которые контролировались Аваковым. Об этом "Сегодня" говорит собственный источник в "Национальном корпусе".

Полк "Азов" был создан в 2014 году на основе одноименного добровольческого батальона, составленного из членов радикально-националистических организаций и футбольных ультрас. Командиром "Азова" был Андрей Билецкий. Позже он формально сложил свои полномочия, став народным депутатом, а затем и лидером партии "Национальный корпус", но в реальности сохранил контроль над подразделением.

"Нацкорпус" и "Азов" всегда связывали с бывшим главой МВД, хотя Билецкий и Аваков такую связь официально отрицали. Однако напомню, заместитель Билецкого в полке "Азов" Вадим Троян был назначен заместителем Авакова, а позже стал замглавы Нацполиции Украины. Сам же полк "Азов" снабжался приоритетно, и в настоящее время считается одним из наиболее боеспособных подразделений Нацгвардии. При этом фактическое руководство подразделением осуществляет Билецкий и его соратники – Игорь Княжанский и Сергей Коротких (Боцман)", – говорит наш собеседник.

Билецкий и Аваков отрицают связь друг с другом / Фото: Facebook

По его словам, "Нацкорпус" постоянно участвует в различных митингах, как против власти, так и против оппозиционеров, а также в силовых акциях против бизнесменов.

"Не всегда эти акции осуществлялись с ведома или по поручению Авакова. "Нацкорпус" часто брал заказы "со стороны". Но именно под покровительством Авакова полк "Азов", и партия Билецкого могли чувствовать себя уверенно. После отставки министра Билецкий лишился "крыши", и за "Нацкорпус" взялось СБУ. Думаю, это лишь начало массовых задержаний. Впереди нас ждут громкие аресты", – говорит источник.

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что задержания "азовцев" отчасти связаны с отставкой Авакова.

"Идет зачистка приближенных к экс-министру людей. Уволены все его замы, ушел в отставку глава полиции Киева, теперь взялись за "Нацкорпус". Фактор Авакова перестал выполнять защитные функции", – объясняет он "Сегодня".

Владимир Воля: Фактор Авакова перестал выполнять защитные функции. Фото: Facebook Владимира Воли

Патриотизм не защитит от ответственности

По мнению Воли, вполне возможно, что активисты совершали противоправные действия, будучи уверенными в своей безнаказанности из-за покровительства министра внутренних дел.

"Независимо от патриотизма и боевых заслуг, если эти люди совершили преступления, они должны за это ответить. Виновны они или нет – должен решить суд", – говорит Воля.

В то же время эксперт не исключает вероятность того, что власть действительно опасается возможных протестов и таким образом, пытается нейтрализовать их лидеров. Политолог, также отметил, что сейчас в СМИ активно раскручивается версия о причастности еще одного руководителя "Нацкорпуса" Сергея Коротких (Боцмана) к гибели главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

"Из набора событий складывается картинка, что идет атака на "Нацкорпус". Какую цель преследует СБУ – нейтрализовать активных лидеров уличных протестов или же посадить участников организованной преступной группировки – мы узнаем после предоставленных следствием доказательств и оглашения вердикта суда", – подытожил Воля.

"Нацкорпус" может вывести на улицы 10 тысяч человек

Отметим, что в "Национальный корпус" входит так же организация "Национальные дружины". Участники "Нацкорпуса" это в основном ветераны АТО и бойцы полка "Азов", в составе "Нацдружин" – преимущественно патриотично настроенная, спортивная молодежь, призванная в организацию с целью обеспечить правопорядок на улицах и бороться против незаконной продажи алкоголя, наркоторговли и противоречивого строительства. В общем количестве у "Нацкорпуса" и "Нацдружин" более 10 тысяч участников.

"Сегодня возле Шевченковского суда собрались 2.5 тысячи наших активистов. Если ребят отправят в СИЗО, мы сможем вывести на акции протеста всех наших активистов, а также представителей дружественных патриотических организаций и ветеранского движения", – заявили "Сегодня" в пресс-службе "Нацкорпуса".

"Нацкорпус" может вывести на улицы 10 тысяч активистов / Фото: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Киеве компания избила мужчину, а потом один из парней угрожал "Нацкорпусом", ножом и пистолетом.

А в декабре прошлого года в Харькове "Нацкорпус" ворвался на сессию райсовета. Они выступили против назначения главы совета.